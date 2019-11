Sergio Ramos: «Não é o momento ideal para a seleção jogar em Barcelona»

Sergio Ramos considerou esta quinta-feira que a atual situação social e política que se vive na Catalunha não é mais adequada para aquela região poder receber jogos da seleção espanhola.

Em conferência de imprensa de antevisão à receção a Malta, agendada para esta sexta-feira às 19h45 (hora portuguesa), em Cádiz, o capitão da La Roja lamentou o cenário que se vive naquela região espanhola mas desejou que a situação se resolva nas próximas semanas.

"Talvez não seja [o momento ideal]. O clássico já foi suspenso devido à situação na Catalunha. Mas espero que tudo seja resolvido o mais rápido possível e que a seleção possa voltar a jogar em Barcelona. Jogar pela Espanha é um orgulho onde quer que seja", afirmou o defesa que está de volta às opções do selecionador espanhol após cumprir um jogo de castigo.

Além de defrontar Malta em Cádiz, La Roja, já qualificada para o Euro 2020 e com o 1.º lugar do grupo F assegurado, terá ainda um último desafio frente à Roménia no dia 18 de novembro, que será realizado em no Wanda Metropolitano, em Madrid.