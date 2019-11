Sérvia tenta milagre

A Sérvia recebe hoje a Ucrânia, na outra partida do Grupo B, com hipóteses de se qualificar para o Euro’2020, desde que vença o seu jogo e veja Portugal escorregar no Luxemburgo. A missão é teoricamente complicada para a seleção dos balcãs, mas o selecionador Ljubisa Tumbakovic acredita na conjugação perfeita de resultados. "Precisamos quase de um milagre, mas pode acontecer. Fizemos uma análise detalhada da Ucrânia e vamos estar preparados. As chances são mínimas para nós, mas vai ser um desafio interessante", considerou o técnico, de 67 anos, antes de admitir que não gostou da 2ª parte da sua equipa frente ao Luxemburgo: "Ganhámos [3-2], mas tivemos muitas falhas táticas."

Já a Ucrânia deve operar algumas mudanças no onze, mas o selecionador Shevchenko deixou claro que pretende garantir os três pontos. "Todos os jogadores estão preparados para este duelo. Goleámos [5-0] a Sérvia no jogo em Kiev, mas acho que esse resultado não reflete a diferença entre as duas seleções. É crucial que tenhamos o máximo de pontos possíveis, já que isso ajuda em termos de emparelhamento na fase de grupos do Euro. De resto, a nossa estratégia vai ser muito diferente da que vai ter a Sérvia", disse o ex-avançado.

Além disso, Shevchenko já abordou o que pretende da sua seleção na fase final do Europeu: "Ainda é cedo para pensar nisso, mas vou dar oportunidades para os jovens se mostrarem."