Simão: «Acredito que vamos conseguir dois bons resultados»

O antigo internacional português Simão Sabrosa considerou esta sexta-feira que Portugal é favorito nos confrontos frente a Sérvia e Lituânia, os próximos jogos da fase de qualificação para o Euro 2020."Temos de estar confiantes. É sempre bom dependermos de nós e acredito que os jogadores estão preparados, apesar de serem dois jogos difíceis. Acredito que vamos conseguir dois bons resultados, duas boas vitórias", disse Simão Sabrosa à margem da sua participação na Soccerex, em Oeiras.Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no sábado, e viaja, depois, até à Lituânia, onde joga na terça-feira, em dois jogos que poderão ser determinantes na luta pelo apuramento direto para o próximo Europeu.No arranque do apuramento, a formação portuguesa somou dois empates caseiros, com Ucrânia (0-0) e Sérvia (1-1).A seleção lusa, detentora do título europeu, segue no quarto e penúltimo lugar do grupo B, com apenas dois pontos, embora tenha menos dois jogos do que a Ucrânia, que lidera com 10, e do que o Luxemburgo, segundo, com quatro.Com mais um jogo do que Portugal, a Sérvia é terceira classificada, também com quatro pontos, enquanto a Lituânia segue em último, com apenas um ponto.