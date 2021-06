Southgate atento à esquerda croata

Os acontecimentos em torno de Eriksen levaram a federação inglesa a cancelar a conferência de imprensa com Gareth Southgate e Harry Kane – jogou ao lado do dinamarquês no Tottenham –, de antevisão do confronto com a Croácia, mas o técnico não se pode queixar de falta de informação. Durante o treino da seleção dos Três Leões, passou um avião com uma tarja curiosa: "A maior parte dos golos da Croácia surgem pela esquerda". Ficou a ‘dica’ e o aviso para o perigo que constitui, por exemplo, Rebic, o principal assistente de André Silva no E. Frankfurt. Não será, seguramente, uma novidade para Southgate, mas pode ajudar a explicar o facto de o técnico ter convocado quatro laterais -direitos para este Europeu, no qual Inglaterra joga ‘em casa’.

"A Croácia é uma equipa equilibrada e lutadora, mas que também tem jogadores tecnicamente evoluídos. As últimas quatro vezes que a defrontámos foram sempre duelos renhidos", explicou recentemente Southgate, consciente de que um deles custou a Inglaterra a presença na final do Mundial’2018, que a Croácia acabou por perder para França. Dalic não hesita em atirar a pressão para o adversário. "Inglaterra é um dos favoritos a ganhar o Europeu. Possui uma excelente equipa, como jogadores de topo, especialmente no ataque. O nosso objetivo é ultrapassar a fase de grupos e depois logo se vê. Também temos uma equipa de qualidade", vincou.