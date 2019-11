Sterling lamenta assobios a Joe Gomez: «A culpa foi minha, ele não fez nada de errado»

Raheem Sterling recorreu esta quinta-feira à sua página de Twitter para lamentar os assobios dirigidos a Joe Gomez no encontro da Inglaterra diante do Montenegro , considerando ter sido injusto o tratamento dado ao seu colega de seleção. Em causa esteve o incidente entre ambos , que levou ao afastamento do jogador do Manchester City, algo que grande parte dos adeptos de Wembley parece ter sido culpa de Gomez e não de Sterling..."Para todos os adeptos da Inglaterra, queria deixar as coisas como estavam, mas hoje vou ter de falar de novo: foi difícil para mim ver um colega de equipa ser assobiado por algo que aconteceu por minha culpa. O Joe não fez nada de errado e para mim ver alguém que está sempre focado a trabalhar no duro, especialmente depois de uma semana difícil, ser assobiado quando entrou é algo errado. Assumo todas as responsabilidades e aceito as consequências. Senti necessidade de dizer isto antes de todos irem para casa em segurança", explicou o craque do Manchester City.