O teste feito sexta-feira à Covid-19 deu negativo e Gonçalo Guedes já está disponível para trabalhar às ordens de Fernando Santos.





A Seleção Nacional treina em Lisboa depois de ontem ter defrontado a Espanha em Madrid (0-), em jogo particular.Fernando Santos já conta também com os jogadores do Manchester City, que se juntaram só agora a grupo por terem disputado a final da Liga dos Campeões.Os titulares frente aos espanhóis fazem trabalho de recuperação enquanto os outros cumprem o plano do treino.