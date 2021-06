Teste Covid-19 realizado a Gonçalo Guedes deu resultado inconclusivo

Gonçalo Guedes continua a ser uma incógnita nos trabalhos da Seleção Nacional. O jogador do Valencia ainda não se juntou aos colegas por ter testado positivo à Covid-19 e segundo Fernando Santos os recentes testes realizados deram resultados contraditórios.





"O Gonçalo Guedes treinou esta manhã na Cidade do Futebol, o teste que fez ontem deu inconclusivo, hoje irá fazer outro teste até que as coisas possam chegar lá. Acreditamos que sim. Ele já tinha feito dois testes antigénio que deram negativo, mas no PCR deu inconclusivo. Vamos esperar, pensamos que as coisas se podem resolver. Era bom se calhar amanhã já está connosco, integrar a equipa e segunda-feira estar connosco. É um assunto difícil, uma questão médica, infelizmente estamos a passar por isto...", disse, em conferência de imprensa.