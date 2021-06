Thiago Alcântara: «Dormia e comia com a bola quando era pequeno»

Thiago Alcântara, um dos convocados da Espanha para o Euro'2020, aproveitou um evento da Adidas esta semana para falar um pouco sobre a sua infância e sobre o impacto da mesma no seu crescimento enquanto jogador.





"A ligação que tenho hoje em dia com a bola deve-se ao facto de, desde pequeno, dormir e comer sempre com ela por perto. O futebol é um desporto que aceita as diferenças, que nos dá um sentimento de pertença", começou por dizer o jogador.E prosseguiu, fazendo referência à sua família: "Crescer com uma família ligada ao futebol faz com que passes a amar o desporto. Estás rodeado de possibilidades. O futebol brasileiro e o espanhol deixaram grandes marcas em mim desde pequeno. A alegria e a autoconfiança do brasileiro, e a qualidade, ordem e a raça dos espanhóis. A fúria, como se dizia. Em Espanha encontrámos uma mistura de força e habilidade que ainda predomina no futebol atual. No final, somos as vivências e as experiências que temos e com quem as criamos.", rematou o médio.Recorde-se que a Espanha defronta Portugal num jogo particular a disputar esta sexta-feira, dia 4, pelas 18H30, em Madrid.