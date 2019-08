Tiago Craveiro: «Somos candidatos, de certeza»

Tiago Craveiro, CEO da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), é o principal destaque da edição de agosto da revista ‘FC Business’, com uma rara entrevista em que explica os pilares do sucesso da FPF nos últimos anos, além de olhar para o futuro mais imediato da Seleção Nacional, em especial no Euro’2020. "O objetivo de um país é sempre ganhar, não é defender o título – não gosto dessa ideia. Da equipa que venceu a Liga das Nações, apenas 9 jogadores tinham estado nos 23 do Euro’2016", lembrou.

Admitindo que vencer Euro e Liga das Nações de forma consecutiva "é como um clube ganhar campeonato e taça no mesmo ano", Craveiro defendeu que Portugal "não é o principal candidato" no Europeu do próximo ano. Ainda assim, a ambição mantém-se. "Primeiro temos de nos qualificar. Se o conseguirmos, então seremos candidatos de certeza", prometeu, lembrando ainda que a equipa deve ser "protegida da ideia de que as camisolas ganham jogos".