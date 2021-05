Tomas Soucek e Patrik Schick lideram convocados da República Checa para o Euro'2020

O médio Tomas Soucek e o avançado Patrik Schick lideram a lista de 25 futebolistas convocados da República Checa para o Euro'2020, com o selecionador Jaroslav Silhavy a manter um lugar em aberto até 1 de junho.

"Vamos esperar pelo recurso do Ondrej Kudela em relação aos 10 jogos de castigo. Sabemos que as expectativas são baixas, mas não queremos fechar a porta", justificou o selecionador, em relação à vontade de convocar o defesa do Slavia de Praga.

O jogador, que negou as acusações, foi suspenso de todas as competições pela UEFA em abril, por alegados insultos racistas a Glen Kamara, no jogo da Liga Europa entre a equipa checa e o Rangers.

Nas escolhas de Silhavy destaca-se Tomas Soucek, melhor marcador do West Ham na Liga inglesa e o primeiro checo a marcar 10 golos numa época, e Patrik Schick, o segundo melhor marcador do Bayer Leverkusen, com nove golos na Bundesliga.

No Euro'2020, competição em que Portugal defende o título europeu e que decorrerá de 11 de junho a 11 de julho, a República Checa integra o grupo D, com Croácia, Inglaterra e Escócia, com jogos agendados para Glasgow e Londres.

Lista de 25 convocados:

Guarda-redes: Ales Mandous (Sigma Olomouc), Jiri Pavlenka (Werder Bremen/Ale) e Tomas Vaclik (Sevilha/Esp).

Defesas: Jan Boril (Slavia Praga), Jakub Brabec (Viktoria Plzen), Vladimir Coufal (West Ham/Ing), Ondrej Celutska (Sparta Praga), Pavel Kaderabek (Hoffenheim/Ale), Tomas Calas (Bristol/Ing), Ales Mateju (Brescia/Ita) e David Zima (Slavia Praga).

Médios: Antonín Barak (Verona/Ita), Vladimir Darida (Hertha Berlin/Ale), Adam Hlozek (Sparta Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Jakub Jankto (Sampdoria/Ita), Alex Kral (Spartak Moscovo/Rus), Lukas Masopust (Slavia Praga), Jakub Pesek (Slovan Liberec), Tomas Soucek (West Ham/Ing) e Petr Sevcik (Slavia Praga).

Avançados: Michael Krmencik (PAOK/Gre), Tomas Pekhart (Légia Varsóvia/Pol), Patrik Schick (Bayer Leverkusen) e Matej Vidra (Burnley/Ing).