Toni Kroos define o primeiro objetivo da Alemanha para o Euro'2020: «Sobreviver no grupo»

Toni Kroos, médio alemão, fez esta sexta-feira a antevisão ao Euro'2020 em conferência de imprensa da seleção alemã. O jogador do Real Madrid falou sobre a chamada com Angela Merkel, o jogo contra França (dia 15, às 20 horas) e o momento vivido pela Mannschaft.





"[Angela Merkel] Impressiona-me. Já tínhamos tido a honra de falar com ela antes dos outros campeonatos em que participámos. Esta será a sua última vez enquanto chanceler, mas dá-nos sempre muito prazer trocar ideias", começou por referir Kroos, que, em seguida, analisou o momento da seleção."Temos muita vontade de disputar o próximo jogo. Ainda temos de trabalhar em alguns detalhes, mas acho que já demos um passo em frente. Depois do jogo [contra a França], logo se verá se tenho razão, mas as sensações são boas. Temos de ter em conta o rival que vamos enfrentar na estreia. O primeiro objetivo é sobreviver neste grupo", disse o médio que, quando questionado acerca da forma como o meio-campo alemão poderá alinhar, preferiu não "confirmar nenhum esquema de jogo"."Não quero confirmar nenhum esquema de jogo, mas dependerá sempre do nosso trabalho em equipa. Podemos ter uma defesa sólida, mas não resultará se todos os jogadores não cuidarem dos seus espaços", reforçou Kroos, antes de fazer a antevisão da partida contra a França: "Eles estão mais fortes. São favoritos e estamos um passo atrás. Mas também me lembro que começámos como favoritos noutras ocasiões em que eu não concordava totalmente. Veremos. Considerando o nosso primeiro rival, há pormenores que são essenciais. É preciso também evitar perdas de bola, porque são muito fortes no contra-ataque. Se o Mbappé conseguir ter espaço para correr, vai ser difícil pará-lo, independentemente de quem apareça no seu caminho", rematou.A Alemanha, que integra o grupo F, o mesmo de Portugal, França e Hungria, disputa o seu primeiro jogo na competição frente aos gauleses na próxima terça-feira, pelas 20h.