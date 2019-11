Treinador de Malta bate com a cabeça no banco e não se lembra de parte do jogo com a Espanha

A Espanha arrasou a frágil seleção de Malta, por 7-0, no apuramento para o Euro'2020, mas o treinador Ray Farrugia não se recorda dos últimos 20 minutos do jogo. O selecionador bateu com a cabeça no banco durante a partida, fez um corte e teve de ser assistido pela equipa médica. Mas o mais preocupante é que no final disse ter sofrido uma espécie de apagão.





"Dos últimos 20 minutos não me lembro de praticamente nada", disse Farrugia depois da partida, que foi disputada em Cádiz.Sobre o jogo o técnico - que enquanto jogador integrou a seleção de Malta que foi goleada pela Espanha, por 12-1, em 1983 - considerou que os seus atletas "defrontaram a melhor equipa do Mundo". Com estes jogadores a Espanha tem a melhor equipa do Mundo. Pode facilmente sagrar-se campeã europeia."