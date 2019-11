A Turquia empatou a zeros frente à Islândia, em Istambul, e garantiu o apuramento para o Euro'2020. A igualdade permite também a França carimbar a qualificação no Grupo H.





A Islândia, que em 2016 chegou aos quartos-de-final do Euro, ainda estava na corrida pelo apuramento mas precisava de derrotar os turcos. Com este resultado, resta apenas saber quem termina no primeiro lugar.Turquia soma 20 pontos, enquanto França tem 19, mas ainda vai defrontar a Moldávia esta quinta-feira.