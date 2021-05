UEFA confirma seleções no Europeu com 26 jogadores

O Comité Executivo da UEFA aprovou esta terça-feira a regulamentação que permite às seleções que vão disputar o Europeu de 2020 - adiado para este ano -, apresentarem-se na prova com 26 jogadores, em vez dos habituais 23.





Trata-se de uma medida que visa proteger as equipas de eventuais surtos de covid-19 ou lesões, numa época marcada por muitos jogos e pouco descanso.Os selecionadores nacionais têm até 1 de junho para nomearem as equipas, mas vão poder fazer alterações no caso de lesões graves ou doença - o que inclui contacto próximo com pessoa com covid-19 - até ao primeiro jogo da competição. O jogador substituído não poderá regressar, depois, à prova.