UEFA e governo inglês chegam a acordo: final e meias-finais vão ter 60 mil espectadores

As meias-finais e a final do Europeu vão realizar-se em Wembley, como estava previsto, e contarão com 60 mil pessoas nas bancadas. A UEFA e o governo britânico chegaram esta terça-feira a um acordo.





O organismo que tutela o futebol europeu ponderou substituir Wembley por Budapeste devido às restrições impostas pelo governo britânico por causa da covid-19.No entanto, o executivo liderado por Boris Johnson acedeu aumentar a capacidade de Wembley para 75 por cento, o que deixou o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, muito satisfeito."Este torneio tem sido uma esperança no sentido de tranquilizar as pessoas de que estamos a voltar a um estilo de vida mais normal. Este é mais um passo nesse caminho", disse Ceferin. "Estou agradecido ao primeiro-ministro e ao governo britânico pelo trabalho desenvolvido connosco no sentido de fazer com que as últimas fases do Europeu sejam um grande sucesso em Wembley."