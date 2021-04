UEFA estuda possibilidade de autorizar mais de 23 jogadores por seleção

A UEFA está a estudar a possibilidade de autorizar mais de 23 jogadores por seleção durante a fase final do Euro2020, devido aos riscos de infeção pelo novo coronavírus, anunciou hoje o organismo regulador do futebol europeu.

Um porta-voz da UEFA, citado pela AFP, referiu que o organismo "está a estudar o assunto", após pedidos de vários selecionadores, mas ressalvou que "ainda não foi tomada qualquer decisão".

O Campeonato da Europa de 2020, previsto para o verão do ano passado, foi adiado para o período entre 11 de junho e 11 de julho de 2021, devido à pandemia de covid-19.

Portugal, que defende o título, estreia-se no Grupo F frente à Hungria, em Budapeste, em 15 de junho, defrontando, depois, a Alemanha, em Munique, no dia 19, e a França, atual campeã do mundo e vice-campeã da Europa, em 23 de junho.