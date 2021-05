Van Dijk renuncia ao Euro'2020 para recuperar totalmente de lesão

O defesa holandês Virgil van Dijk, que alinha no Liverpool, anunciou esta quarta-feira que vai abdicar de participar no Euro'2020 para recuperar totalmente de uma grave lesão num joelho.

"Sinto que em termos físicos é uma boa decisão não ir ao Euro e trabalhar apenas na última fase da minha recuperação. Estou totalmente focado na pré-época e no meu clube. Esse é um objetivo realista", disse o jogador, numa entrevista ao site do clube.

Virgil van Dijk, companheiro do português Diogo Jota no clube inglês, admitiu que a decisão "é difícil", mas garantiu "estar em paz e conformado" com ela.

O defesa-central, de 29 anos, lesionou-se, em meados de outubro passado, com gravidade no dérbi com o Everton (2-2), num lance com o guarda-redes adversário Jordan Pickford.

Van Dijk, que soma 38 internacionalizações, foi, entretanto, operado com êxito ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, tendo o clube anunciado que deveria estar fora de competição até final da época.

Os Países Baixos vão disputar a primeira fase do Euro'2020, competição na qual Portugal defende o título e que decorre entre 11 de junho e 11 de julho, integrados no grupo C, juntamente com as seleções da Áustria, da Ucrânia e da Macedónia do Norte.