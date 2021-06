Vertonghen ambicioso aos 34 anos: «Qualquer torneio pode ser o último, mas sinto-me bem»

Jan Vertonghen vai jogar o seu segundo Campeonato da Europa e, aos 34 anos, não pensa em deixar a seleção belga.





“Qualquer torneio pode ser o último, mas sinto-me bem. Ainda tenho dois anos de contrato no Benfica, que joga por títulos. O futebol europeu procura o alto nível e isso vai ao encontro das minhas ambições. Tenho ambição de me certificar de que esta não é a minha última competição de seleções”, frisou o central do Benfica e capitão da seleção belga, em declarações à federação do seu país.

O defesa, que assinou como jogador livre pelas águias em 2020, já havia estado no Euro’2016 e foi titular nos quatro primeiros encontros da Bélgica, até se lesionar num dos tornozelos e falhar o embate com o País de Gales, que ditou a eliminação da prova (3-1).



“Foi doloroso. Não pude ajudar a equipa. Foi muito aborrecido ser eliminado daquela maneira por uma equipa que podíamos derrotar”, lembrou. O afastamento da família durante, possivelmente, cinco semanas é algo que deixa o central abalado. “Foi difícil dizer adeus. Eles voltaram para Portugal porque [os meus filhos] têm escola. Será o período mais longo até hoje sem os ver”, vincou o jogador, que só verá a família no regresso a Lisboa.