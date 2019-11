Virgil van Dijk deixa concentração da seleção holandesa

Virgil van Dijk abandonou a concentração da seleção holandesa, informou este domingo a federação daquele país.





O defesa do Liverpool, que se ausentou devido a motivos pessoais, não jogará contra a Estóni, jogo agendado para terça-feira.A Holanda empatou no sábado frente à Irlanda do Norte (0-0) mas já garantiu presença na fase final do Euro 2020.