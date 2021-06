Weigl prevê um Portugal à espera do erro da Alemanha

Julian Weigl antecipou o embate de hoje entre Alemanha e Portugal no Campeonato da Europa, garantindo o "respeito" da equipa das quinas pelos germânicos. "Primeiro, Portugal irá posicionar-se bem e com segurança no bloco. Depois, verão o que é possível fazer", sublinhou o internacional alemão, garantindo que a seleção portuguesa não é só Cristiano Ronaldo. "A responsabilidade é distribuída por vários ombros. Mesmo assim, o Ronaldo continua a ser um jogador diferente. Isso também foi demonstrado no primeiro jogo do Europeu, em que marcou duas vezes. Foi e é um dos melhores futebolistas de sempre", garante Weigl, apontando a "velocidade e profundidade como chaves" para vencer Portugal. "A Alemanha tem de ser mais rápida e mais direta", vincou.