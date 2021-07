Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Wembley, o palco de todas as discórdias (e decisões) do Euro'2020 Meias-finais e final vão ter 60 mil espectadores nas bancadas do estádio londrino, numa altura em que os casos de Covid-19 têm aumentado





• Foto: Reuters