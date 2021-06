Kasper Hjulmand sobre o duelo com o País de Gales: «Não vamos subestimá-los»

A Dinamarca e o País de Gales vão dar o pontapé de saída dos oitavos de final, este sábado, em Amesterdão. O técnico dinamarquês, Kasper Hjulmand, assumiu que a equipa está preparada "para qualquer tipo de cenário" e alertou para o potencial do conjunto galês.





Depois de duas derrotas nas primeiras duas jornadas da fase de grupos, marcada pelo episódio de Christian Eriksen, a Dinamarca passou à fase do 'mata-mata' no segundo lugar do Grupo B. "Sentimos uma grande força. Passámos por três jogos com emoção para durar uma vida inteira, mas o jogo com o País de Gales é outra história e vamos dar tudo. Penso que esta força não vem apenas do que aconteceu com Eriksen, mas também da nossa força coletiva. Já vínhamos a jogar bem e temos confiança no nosso jogo", afirmou, na conferência de antevisão."Passámos por um evento dramático e dias mais tarde fizemos um dos nossos melhores jogos, ao bater a Rússia (4-1). É uma força mental e física", disse.Quanto aos galeses, Hjulmand reconheceu o potencial do adversário. "O que fizeram nos últimos anos foi muito bom - basta ver a meia-final do último Euro, frente a Portugal. Têm muito orgulho em representar o seu país e isso nota-se. Não vamos subestimá-los. Preparámo-nos bem e sentimo-nos prontos para qualquer tipo de cenário. Resumindo, estamos preparados e entusiasmados com este desafio", assegurou.