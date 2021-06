Simon Kjaer foi herói no socorro a Eriksen e ainda acalmou a namorada do médio

A rápida intervenção das equipas médicas foi absolutamente decisiva para reanimar Christian Eriksen no Dinamarca-Finlândia e dessa forma evitar aquilo que poderia ter sido uma lamentável tragédia em pleno relvado do estádio Parken, em Copenhaga.





Mas há um nome que merece destacado e pode ser considerado herói: Simon Kjaer. O defesa-central e capitão da seleção dinamarquesa foi o primeiro a socorrer o companheiro de equipa. Assim que Eriksen caiu desamparado, Kjaer percorreu mais de metade do campo e teve dois gestos que se revelaram determinantes para o desfecho da situação. Primeiro, ao não deixar que a língua de Eriksen dobrasse, facilitando dessa forma a respiração do colega. Depois, colocou o corpo do médio de 29 anos numa posição lateral, como 'mandam' os protocolos de socorro imediato, até à chegada dos responsáveis médicos.Mas o papel de Kjaer não ficou por aí. O experiente defesa, de 32 anos, manteve-se sempre calmo e sereno enquanto decorriam as manobras de reanimação. Quando os restantes jogadores dinamarqueses já estavam naquela zona do campo, formando uma espécie de barreira humana a impedir que as câmaras captassem mais imagens do momento dramático que ali se vivia, o capitão dirigiu-se ao lado contrário do campo para confortar a namorada de Eriksen, que saltou para o relvado à procura de explicações. Ao lado do guarda-redes Kasper Schmeichel, Kjaer aproximou-se de Sabrina Kvist Jensen, deu-lhe um abraço e tranquilizou-a