Uma vida que dava um filme: depois dos roubos, da Covid-19 e das lesões, a glória de Dolberg no Euro'2020 No regresso a 'casa', em Amesterdão, dinamarquês estreou-se a titular e marcou dois golos diante do País de Gales





• Foto: Reuters