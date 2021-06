Busquets espera pelo teste PCR

Depois de ter testado positivo à Covid-19, situação que levou Sergio Busquets a falhar o jogo da seleção espanhola frente à seleção sueca no arranque do Euro’2020, o internacional espanhol espera agora o resultado do teste PCR.

Caso se confirme o teste negativo, o jogador fica em condições de se juntar aos seus companheiros em Madrid, na Cidade do Futebol. Para Luis Enrique esta seria uma grande notícia: poder contar com o capitão na preparação para o próximo jogo da seleção espanhola. No entanto, existe ainda a possibilidade de o jogador não conseguir recuperar a tempo da próxima partida, fazendo com que Sergio Busquets não pudesse contar para o selecionador espanhol para o jogo frente à Polónia na 2ª jornada do Grupo E do Euro’2020.