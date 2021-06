Espanhóis rebentam a ‘bolha’ e atiram-se ao trabalho

Luis Enrique orientou ontem a primeira sessão com todos os convocados de Espanha juntos, desde que no último domingo foi anunciado o caso positivo de Busquets. Desde então, o selecionador dividiu a preparação em grupos, programou sessões individuais e criou uma ‘bolha’ secundária, com Rodrigo, Fornals, Soler, Brais Méndez, Albiol e Kepa (todos internacionais) e mais 11 jogadores dos sub-21. E foi essa bolha que ‘rebentou’ ontem. No treino da manhã, os 23 convocados por Luis Enrique para este Europeu – o único ausente foi Busquets, ainda em quarentena – fizeram uma ‘guarda de honra’ para agradecer o apoio e compromisso dos 17 futebolistas, que agora já podem retomar as férias.

Durante a tarde, mais uma sessão para preparar a estreia no Euro’2020 diante da Suécia na terça-feira. O treino começou mais tarde, devido ao calor, e prolongou-se por duas horas. Por isso, os jogadores da seleção espanhola só tiveram conhecimento do que sucedeu com Eriksen no final dos trabalhos e acabaram por assistir ao reatamento do Dinamarca-Finlândia na televisão. Hoje, ainda treinam de manhã, antes de viajarem para Sevilha, palco do confronto com os suecos.

Diego Llorente já dorme

O defesa, que testou positivo à Covid-19 e esteve em risco de não disputar o Europeu, ainda não consegue explicar o que aconteceu. "Quase não dormia, ficava a pensar nisso. Não consegui encontrar explicação para ter ficado infetado, não tinha estado perto do Busquets. Quando se constatou que era falso positivo, fiquei ainda mais ansioso", confessou Llorente.