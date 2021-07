Koke elogia exibição de Unai Simon: «Tem uns tomates dos grandes»

A Espanha venceu a Suíça nos penáltis, em jogo na sexta-feira que garantiu a passagem dos comandados de Luis Enrique às meias-finais do Euro'2020, onde terão, pela frente, a Itália. O médio centro e capitão espanhol, Koke, analisou a campanha da seleção até ao momento, o adversário da próxima ronda, e deixou elogios a Unai Simon, guarda-redes que se exibiu a grande nível, depois de um grande erro no jogo frente à Croácia.





"O Unai tem uns tomates dos grandes. O que se passou contra a Croácia foi uma desgraça, mas o que conseguiu fazer hoje foi incrível, mostrou grande tranquilidade. Espero que siga a este nível", começou por elogiar Koke em declarações à EFE, antes de antever o duelo das 'meias' frente aos italianos, relembrando o Euro'2008, quando a Espanha bateu a Itália, precisamente nos penáltis: "O rival é-nos igual. Temos uma ideia clara de como jogar e vamos morrer com ela. Qualquer que seja o adversário, temos de estar muito bem para ganhar. Não será igual a 2008, são gerações diferentes".O médio do Atlético Madrid aproveitou também para sublinhar a "mentalidade vencedora" da equipa: "Temos a mentalidade de querer ganhar. Queremos ir ganhando passo a passo, para que as pessoas de fora valorizem se fizermos uma boa campanha. Agora é recarregar pilhas para a próxima partida. Vê-se de fora que o grupo está unido e que estamos todos a dar tudo".Koke deixou ainda muitos elogios a Pedri, um dos seus companheiros do meio-campo, e que tem sido uma das figuras dos espanhóis: "A maturidade com que joga é incrível. Deve sentir-se orgulhoso, espero que consiga manter este nível. A Espanha tem muita sorte em tê-lo", rematou.O jogo entre Espanha e Itália está agendado para dia 6, terça-feira, às 20 horas, em Wembley.