Laporte e a mensagem a Deschamps que ficou sem resposta: «Pode ter mudado de número...»

Aymeric Laporte, jogador nascido em França, e a sua nacionalização pela seleção espanhola continuam a dar que falar. O defesa está ao serviço da equipa de Luís Enrique no Euro'2020 e, em entrevista ao 'The Guardian', não teve papas na língua: "Podem dizer o que quiserem, não quero saber. Estou aqui e estou feliz".





Laporte já tinha mais de 50 internacionalizações nas camadas jovens da seleção francesa e três chamadas à equipa principal, sem nunca se ter estreado, quando, em abril deste ano, fez o seu primeiro jogo oficial pela seleção espanhola. "Ligaram-me da federação. O presidente expressou o seu interesse. Logo depois, Luís Enrique ligou-me e eu tomei a decisão. Mais tarde deram-me a dupla nacionalidade. Estive em contacto com a seleção durante anos porque sempre me quiseram", explicou.Quando questionado se havia avisado França sobre a sua decisão, o defesa de 27 anos admitiu que enviou uma mensagem a Didier Deschamps, à qual não obteve uma resposta. O selecionador francês já havia dado a entender que não havia recebido a mensagem e que, por isso, não teria ignorado o jogador. "Tenho a mensagem aqui. Não vou mostrar, mas tenho. Pode ter mudado de número ou ter comprado um telemóvel novo. Não sei. Mas mandei para o mesmo número que já me havia ligado", assegurou."Não recebi resposta e também não me pareceu que fosse tão importante para França para ter de lhes informar de algo. Era mais uma questão mediática do que outra coisa. Vou estar sempre com quem me quer. Não digo que França não me queria, mas estou agradecido a quem apostou em mim. Espanha apostou em mim e eu estou a tentar retribuir", admitiu.Espanha e França podem enfrentar-se nos 'quartos' se vencerem a Croácia e a Suíça, respetivamente. "Não sei como seria jogar contra eles. Emocionante, de certeza. E com vontade de ganhar. Desejo-lhes sempre o melhor, mas é como é, primeiro nós e logo depois eles", finalizou.