Luis Enrique confirmou, esta sexta-feira, que Alvaro Morata será titular no jogo de amanhã frente à Polónia. O avançado espanhol foi alvo de críticas dos adeptos devido à sua prestação no empate frente à Suécia.





"Digo-lhe para continuar a fazer o mesmo. Amanhã vai ser Morata e mais 10. Que assobiem apenas se houver apatia", disse o selecionador espanhol em defesa de Morata.O 'tapete verde' do estádio do Sevilha foi também alvo de comentários, com Luis Enrique a referir que "é evidente que o relvado poderia estar melhor": "Mas estamos concentrados no que podemos controlar".