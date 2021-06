Luis Enrique antecipa estreia espanhola: «O plano é o mesmo de há um ano»

A Espanha entra esta segunda-feira em ação no Euro'2020, defrontando pelas 20 horas, em Sevilha, a congénere da Suécia, numa partida do Grupo E no qual nuestros hermanos entram com lição bem estudada, mas à espera de dificuldades. Na antevisão a essa partida, Luis Enrique assumiu que um encontro de estreia é sempre uma incógnita, mas assumiu que a Roja entrará em campo com a mira apontada nos 3 pontos.





O técnico realça que apesar de ser o seu primeiro jogo numa fase final do Europeu, experiência é o que não falta. "O primeiro jogo é para tomar o pulso da competição. Não é fácil, por muitos motivos e porque é o primeiro jogo. Temos esperança de estar ao nosso nível. Tenho muita experiência nas grandes competições, mesmo que seja o meu primeiro Campeonato da Europa. É um dia lindo para mim, um dia muito bom. Como treinador é diferente, porque temos de tomar muitas decisões", argumentou Luis Enrique.Em relação ao jogo, o selecionador elogia a equipa da Suécia, mas admite não baixar os braços e promete fazer um jogo intenso. "O nosso plano é ter a bola para gerar oportunidades, controlar o jogo e as transições do adversário, pressionar no campo contrário e recuperar o mais perto possível da sua baliza. A Suécia é uma equipa que joga muito de forma direta e lá em cima tem jogadores muito fortes, com velocidade e qualidade. Mexem-se bem no espaço e jogam bolas longas. Vamos tentar fazer um jogo intenso, o que não vai ser fácil", assumiu o treinador de 51 anos.Quando desafiado a lançar as cartas na mesa e anunciar o onze de segunda-feira, o técnico espanhol respondeu de forma curiosa. "Até vos dizia o onze, mas não o farei porque seria um presente para a Suécia. O plano é o mesmo de há um ano, tenho uma ideia clara de como vamos jogar. Disse aos jogadores e os que aderiram a essa ideia são os que estão aqui. Não podemos contar com o Busquets no primeiro jogo, mas não é desculpa porque há plantel suficiente", acrescentou.E mesmo na ausência do médio do Barcelona, Luis Enrique deixa claro que "não falta liderança" à Roja. "Há 23 que podem fazê-lo. Eu também sou um dos líderes, para o bem e para o mal. Nós tomamos as decisões e se um treinador não é um líder, é um mau sinal, mas nesta seleção todos têm que liderar em campo. Eles têm que cumprir isso. A nossa força é o grupo e estamos preparados ", disse Luis Enrique.Por fim, Luis Enrique não deixou de mostrar a sua solidariedade com o sucedido com Christian Eriksen. "Em nome de toda a equipa, gostaria de enviar um grande abraço a Eriksen, à Federação Dinamarquesa e a todos os seus companheiros. Esperamos vê-lo em campo em breve", finalizou o técnico espanhol.