Luis Enrique e a possível demissão: «Estás a brincar? Estou a pensar renovar...»

A seleção de Espanha ainda não conseguiu vencer neste Europeu - soma dois empates na fase de grupos - e amanhã defronta a Eslováquia. Luis Enrique tem sido colocado em causa, mas o selecionador não se mostra preocupado.





"Demissão? Estás a brincar? Estou a pensar renovar", disse o técnico em declarações à 'Deportes Cuatro', na antevisão do jogo.O selecionador mostra-se confiante. "Estamos muito bem preparados. Podemos falhar, é uma das possibilidades, mas espero que isso não aconteça", explicou, adiantado esperar uma "Eslováquia muito fechada".Sobre as palavras de Van der Vaart - que considerou a seleção espanhola "horrível" - Luis Enrique não se alongou. "Reagimos com indiferença."