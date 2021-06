Luís Enrique: «Gosto tanto da equipa e do plantel que todos os 24 convocados poderiam jogar»

O selecionador espanhol, Luís Enrique, anteviu este domingo o jogo dos 'oitavos' do Euro'2020 frente à seleção croata, admitindo estar "confiante" com todos os 24 jogadores que tem à sua disposição.





Enrique considerou "vital" a Espanha conseguir controlar o meio-campo da equipa croata. "Modric e Kovacic são os jogadores mais talentosos da Croácia. Modric muda um pouco de posição quando joga na Croácia. Mas quanto menos tocar na bola melhor".O treinador espanhol admitiu ainda que a Espanha e a Croácia são equipas "que se conhecem bastante bem", o que poderá ser fundamental para o jogo de segunda-feira.A Espanha passou aos oitavos após uma goleada por 5-0 frente à Eslováquia, o que na perspetiva do selecionador "não mudou nada", visto que continua com a "mesma confiança desde o início" da competição. As ameaças de morte de que Morata e a sua família foram alvo tiveram um lugar de destaque na conferência deste domingo, com Luís Enrique a considerar que "insultar e desejar a morte a alguém tem de ser um caso para a polícia".