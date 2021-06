Luís Enrique: «Na primeira meia hora praticamente não fizeram três passes seguidos...»

Apesar da Espanha não ter conseguido sair do nulo diante de Portugal, Luis Enrique gostou do que viu diante de Portugal. Em análise ao encontro desta sexta-feira, o selecionador espanhol enalteceu a atitude dos seus pupilos e também a forma como jogaram na primeira meia hora, a "anular quase por completo" uma equipa portuguesa que, como bem recordou, é "o campeão da Europa e da Liga das Nações".





"O que gostei mais foi a atitude da seleção, das coisas que trabalhámos e que mostrámos em campo. Nos primeiros 30 minutos, conseguimos anular quase por completo o campeão da Europa e da Liga das Nações. Praticamente não fizeram três passes seguidos. Faltou-nos, depois, alguma tranquilidade na elaboração das jogadas. Na última meia hora, entraram vários jogadores e estava muito calor. O que menos gostei foi o resultado. Mesmo sem termos tido muitas oportunidades, construímos as suficientes para ganhar. Recordo que em dois jogos com a Alemanha, em dois com a Holanda e em dois com Portugal, a Espanha não perdeu nenhum", enalteceu."O meu trabalho é dar confiança aos jogadores e ajudar a que a equipa tenha identidade coletiva e crie ocasiões de golo. Não me sinto chateado quando os jogadores falham golos, porque eles são os primeiros a ficar chateados", concluiu.