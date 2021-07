Luís Enrique perspetiva duelo com a Suíça: «Como bloco é uma das melhores equipas do Euro»

Luís Enrique fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo dos quartos de final frente à Suíça considerando que "vai ser um jogo muito difícil". O treinador espanhol deixou vários elogios ao adversário, considerando Petkovic "um grande treinador" e que a Suíça é uma equipa "muito difícil de vencer, tal como nós".





"Como bloco é uma das melhores equipas do Euro, pela forma como pressionam e atacam. Vai ser muito complicado", admitiu.O treinador espanhol confidenciou que ainda não sabe se irá fazer mudanças na equipa para o jogo de sexta-feira frente aos helvéticos. "Tenho confiança em qualquer um dos 24 que pode jogar. Amanhã decido", apontou.Enrique recordou o jogo dos 'oitavos' frente à Croácia, em que a Espanha ganhou apenas no prolongamento, considerando que os espanhóis foram "superiores" mas complicaram."Quanto aos golos sofridos, a atitude da equipa é muito boa e é verdade que houve alguns erros individuais. Estamos entre as melhores equipas na defesa, reclamei do que fizemos com a bola nos últimos minutos ", disse na conferência de antevisão.