Palpite de Luis Enrique dá lotaria a Unai Simón

Unai Simón transformou-se num herói nacional em Espanha, depois de parar dois remates no desempate por penáltis diante da Suíça, sendo assim decisivo na qualificação da seleção espanhola para as ‘meias’ do Europeu. Tudo se poderia resumir à inspiração do guardião do Athletic Bilbau, mas o apuramento de La Roja escudou-se num forte pressentimento. Foi como se Unai Simón tivesse ganho a lotaria... com um palpite de Luis Enrique.

Isto porque antes dos penáltis, o selecionador espanhol disse a Unai Simón que ele era “grande” e que iria defender “pelo menos dois” remates da marca dos 11 metros. E assim foi! Unai Simón adivinhou as intenções de Schär e Akanji e deixou os espanhóis em festa, eles que certamente já se esqueceram do erro do guardião diante da Croácia. No fim... ‘mergulhou’ nos elogios. “Tem uns tomates dos grandes. O que se passou contra a Croácia foi uma desgraça, mas hoje [na sexta-feira] foi incrível”, disse o capitão Koke.

Sarabia em dúvida para a meia-final

Sarabia saiu lesionado no jogo frente à Suíça e não está garantida a sua presença no embate das ‘meias’ com a Itália. Segundo o ‘AS’, o médio do PSG sofreu uma lesão muscular na 1.ª parte que o obrigou a ser substituído ao intervalo, tendo cedido o lugar a Dani Olmo. Sarabia vai realizar exames médicos, mas parece difícil que recupere para terça-feira.