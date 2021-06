Vacinação da seleção espanhola arranca amanhã

Um dia após ser autorizado pelo Ministério da Saúde, o processo de vacinação de jogadores e staff da seleção espanhola contra a Covid-19 vai arrancar amanhã.





O anúncio foi feito esta quinta-feira pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) e, de acordo com a 'Marca', os elementos que já contraíram o vírus vão receber a vacina da Pfizer, enquanto os restantes serão vacionados com uma dose única da Janssen. A vacinação será levada a cabo pelo exército espanhol e decorrerá na Cidade de Futebol de Las Rozas, sede da RFEF.Recorde-se que hoje Llorente testou negativo e voltou a juntar-se ao estágio da seleção espanhola. A estreia da Espanha no Euro'2020 está marcada para segunda-feira, diante da Suécia.