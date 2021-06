Deschamps quer França ofensiva

A seleção francesa terá hoje um último particular frente à Bulgária antes de iniciar o Europeu e o selecionador Didier Deschamps espera ver uma boa amostra em vésperas da fase final. O técnico, de 52 anos, mostrou-se satisfeito com a evolução da equipa, mas pediu maior eficácia no ataque.

"Fizemos uma boa partida contra o País de Gales e frente à Bulgária queremos continuar nessa toada. São duas equipas que podem jogar com três ou cinco defesas, o que é importante já que a Alemanha também alinha assim e será o nosso primeiro adversário no Euro. Faltou-nos alguma eficácia no último jogo e espero que sejamos mais certeiros. Os avançados vivem de golos. Espero que Benzema marque para ganhar confiança", confessou.

Além disso, o selecionador gaulês louvou o facto de o duelo frente à Bulgária contar com 5 mil adeptos na bancada e abordou o caso de Covid-19 de Busquets na seleção espanhola. "Há sempre esse perigo e ninguém está seguro. Esperamos que não aconteça connosco", deixou bem claro.