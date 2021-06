Acabou-se o sossego na França: Deschamps 'trancado' no terraço e plantel incomodado por festa

Acabou-se a tranquilidade. A seleção francesa abandonou a Hungria, logo a seguir ao embate contra Portugal, e viajou para Bucareste, para preparar o duelo dos ‘oitavos’ frente à Suíça, encontro que está agendado para amanhã. O problema é que tem tido dias bastante agitados na capital romena, mais propriamente na unidade hoteleira onde está hospedada a seleção: Já foi incomodada por uma festa surpresa e já viu o selecionador ficar preso no terraço. Tudo lhe acontece!

Mas vamos começar pelo último dos episódios caricatos. Didier Deschamps deslocou-se ao terraço do hotel para se deslumbrar com a magnifica vista panorâmica… mas logo se deparou com um problema. O seleccionador gaulês deixou o cartão magnético no quarto e teve de pedir ajuda a adeptos que se encontravam à porta do edifício, pedindo-lhes que avisassem os empregados da receção. Mas o momento de ‘aperto’ do técnico foi apenas mais um momento insólito.

Segundo o ‘L’Équipe’, o descanso da seleção francesa também já foi interrompido por uma festa surpresa. No primeiro dia em solo romeno, o ‘hall’ do referido hotel foi invadido por estudantes, tudo isto enquanto as estrelas gaulesas descansavam nos seus quartos. Os responsáveis da unidade hoteleira acharam que tal celebração não iria perturbar a atual campeã do mundo, mas consta que a música estava tão alta que chegou a todos os cantos do edifício!

Kimpembe defende Mbappé

Já dentro das quatro linhas, o rendimento de Mbappé não tem encantado os franceses. O craque do PSG ainda não marcou neste Europeu e já é acusado de ter um ego “muito grande”. Porém, Kimpembe sublinha que o colega ainda vai muito a tempo de fazer jus à sua qualidade. “A competição ainda não acabou. Tenho a certeza que o golo não vai demorar a chegar. Ele ajuda a equipa e isso é o mais importante”, frisou o defesa do PSG.