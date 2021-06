Desailly encantado com a seleção francesa: «Somos mesmo fortes, f...!»

Campeão do Mundo em 1998 e vencedor do Euro'2000, Marcel Desailly fez parte de uma das gerações mais elogiadas do futebol francês, viu outras destacarem-se, mas é com espanto e admiração que vê aquela que agora é comandada por Didier Deschamps, que curiosamente foi seu colega de equipa nessas duas conquistas.





"A França convenceu-me. Acabou em primeiro no grupo da morte. Estou satisfeito. Com um 4-3-3 temos jogado muito mais à frente do que no Mundial. Os nossos três médios são batalhadores, com a incrível ajuda do Benzema e do Griezmann. Não têm medo de ninguém. Temos imensas facetas nesta equipa. Assim que marcamos, como aconteceu com a Alemanha, o adversário sobe e isso abre espaço para a velocidade do Mbappé e do Benzema. Somos bons em todas as áreas", elogia o antigo defesa, ao 'La Provence'.Desailly assume mesmo ver um grau de perfecionismo... impossível de melhorar. "Honestamente não vejo onde a França pode progredir. Têm todos os elementos. Quando é preciso jogar noutro registo, como com bolas longas, o Giroud pode ser essa referência. Estamos a falar dos campeões do Mundo! Se estiverem no seu melhor, ao mesmo tempo, podem adaptar-se a qualquer oponente. Somos mesmo fortes, f...! É alucinante e não são apenas os onze jogadores", atirou Desailly, que até já coloca a França nos 'quartos'..."Quando vejo os nossos próximos adversários [Suíça], já nos vejo nos 'quartos', mesmo respeitando-os. E depois disso já vejo as equipas que se seguem. Podemos encontrar-nos com a Espanha no outro oposto do quadro. Tenho a sensação de que este registo irá continuar no Mundial. Podem vencê-lo de novo!", concluiu.