Deschamps dá o troco a Mourinho: «Pensei o mesmo sobre a sua equipa do Tottenham»

Apontada como uma das grandes favoritas à conquista do Europeu’2020, a seleção francesa mereceu uma análise detalhada de José Mourinho, mas que não parece ter caído bem junto de Deschamps. Numa antevisão ao Euro, o técnico português defendeu que seria um “fracasso” a França não conseguir vencer a prova, algo que mereceu reação pronta de Deschamps. Ao programa ‘Téléfoot’, o selecionador dos bleus analisou a situação e deixou uma bicada ao luso. “José? Pensei o mesmo sobre a sua equipa do Tottenham, mas as coisas não lhe sucederam como o planeado”, assumiu, com ironia.

Ainda assim, Deschamps não tem problemas em considerar que a sua seleção parte como favorita para o Euro’2020, mas prefere gerir bem o entusiasmo dos adeptos. “Ao sermos campeões do Mundo, partimos automaticamente como favoritos. Além disso, esta equipa leva mais três anos a trabalhar junta e temos um grande potencial ofensivo. Mas não basta isso. Temos de ser equilibrados e rigorosos. Vão existir alturas em que teremos de saber sofrer. Não se trata de pressão, é a realidade. Mas queremos corresponder ao facto de a França ser uma das favoritas”, garantiu.

De resto, a França continua a preparar o arranque do Europeu frente à Alemanha, no Grupo F. Antes disso, os bleus irão realizar, amanhã, um último particular diante da Bulgária e N’Golo Kanté sublinhou que o grupo está confiante. “Chego motivado ao Euro pelo final de época positivo no Chelsea. Temos um grupo com qualidade. Se penso na Bola de Ouro? Seria um prémio por esta época, mas ainda é cedo para falar disso”, referiu o médio.

Benzema destaca Mbappé

Em entrevista ao diário ‘Marca’, Benzema abordou o regresso aos bleus e deixou elogios a Mbappé, que tem sido associado ao interesse do Real Madrid: “Senti muita felicidade e orgulho por voltar. Mbappé? É um jovem com imensa qualidade e também um bom rapaz. Claro que seria bem-vindo ao Real, mas por agora é do PSG. Vamos ver o que decide...”