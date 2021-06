Deschamps pede calma perante as expectativas altas

França é apontada como uma das favoritas à vitória no Euro’2020, mas o selecionador Didier Deschamps prefere gerir bem as expectativas. Em declarações à BFM TV, o técnico do adversário de Portugal abordou os objetivos no Euro e voltou a ser questionado sobre o regresso de Benzema. "Queremos chegar o mais longe possível. Temos essa ambição clara. As expectativas estão altas, mas temos de justificar o favoritismo em campo. Benzema? Já falei sobre esse tema. O mais importante é a equipa e o Benzema é uma peça importante", vincou.