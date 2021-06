Deschamps: «Portugal é uma das melhores seleções da Europa»

Portugal defronta a França na última jornada do Grupo F, um jogo que será fundamental para as pretensões da equipa portuguesa no Euro'2020. Com a qualificação já garantida, Didier Deschamps revelou esta terça-feira que a sua equipa está inteiramente focada em conseguir "o melhor resultado" possível.



Questionado sobre o facto de poder eliminar Portugal da prova é uma das ambições da seleção francesa, o selecionador gaulês mostrou-se focado em conseguir apenas os três pontos. "Não, a verdade é que temos outras ambições. Queremos conseguir o melhor resultado sem pensar na classificação do grupo ou no adversário. Temos que pensar no melhor para nós", começou por dizer em declarações aos jornalistas.

Últimos duelos com Portugal

"Servem de referência os dois últimos jogos, mesmo que as coisas mudem um pouco. As forças de Portugal são as mesmas e não tenho dúvidas de que será um grande jogo."

Jogar com a classificação garantida

"A preparação é a mesma. Não direi nada, para ser honesto, se tivéssemos seis pontos pensava da mesma forma. Estar presente nos oitavos de final dá-nos uma certa tranquilidade, mas não vai de encontro com a nossa ambição. Queremos ganhar."

Possíveis mudanças no onze

"Há um lesionado, algo que entristece o grupo. Em cada jogo tento retirar o máximo proveito da equipa, procurando aquele que é a melhor para conseguir um bom resultado. Verão amanhã, posso fazer mudanças ou não, tal como o nosso adversário."

Procurar Mbappé desde a baliza

"Já falei com o Lloris que temos de aproveitar essa opção e procurar a saída com Kylian. Os guarda-redes estão lá para defender mas também para fazerem outras coisas nos jogos."

Griezmann mais confortável a jogar pelo meio

"Sei que a posição favorita do Griezmann é no meio, mas pode jogar em qualquer um dos lugares da frente. Não vou dizer-vos onde jogará amanhã. Logo saberão."

A qualidade da equipa das quinas

"Portugal é uma equipa muito sólida, perigosa, com um ataque muito rápido, isso é certo e seguro. É também forte nas bolas paradas. É uma das melhores equipas da Europa e é porque tem muita qualidade. O duplo confronto na Liga das Nações não muda essa minha ideia, pelo contrário", terminou.