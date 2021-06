Deschamps prepara antídoto para Cristiano Ronaldo

Portugal e França terão amanhã um jogo decisivo no Grupo F e a estratégia da seleção gaulesa passará, desde logo, por travar Cristiano Ronaldo. Numa primeira antevisão à partida, o lateral Lucas Digne alertou para os perigos da Seleção portuguesa e deu pistas sobre como Deschamps espera parar CR7.

“É extraordinário o que ele tem feito com a sua idade, mas também ao longo da carreira. É um exemplo de trabalho. Para quem está na defesa, é sempre um problema. Move-se em toda a linha de ataque. Por isso há que comunicar bem para não lhe dar muitos espaços. O selecionador já nos alertou para prestarmos atenção a isso”, assumiu o internacional francês, de 27 anos, reconhecendo que se trata “de um trabalho de todos, desde os avançados até aos defesas”.

E a verdade é que se Portugal deixou uma má imagem diante da Alemanha na 2ª jornada do Grupo F, a França não fez melhor, ao somar só um ponto com a Hungria. Tendo isso em conta, Digne garante que os bleus irão dar uma resposta à altura e só pensam em segurar a liderança: “Não esperávamos empatar, mas ainda estamos em 1º. Contra a Hungria foi difícil, por causa do calor. Acabei o jogo com dores de garganta... O grupo não está afetado! Temos o destino nas nossas mãos e sabemos que podemos vencer Portugal.”

Pequenas mexidas à vista

Didier Deschamps já confessou que poderá operar mudanças contra Portugal, de forma a tentar refrescar o onze , mas o técnico não deve entrar em loucuras. Apesar de ter sido criticado pela imprensa gaulesa devido à falta de golos, Benzema manter-se-á no trio de ataque com Griezmann e Mbappé. As publicações apontam apenas que, no encontro frente a Portugal, Deschamps deverá lançar Koundé no lugar de Pavard, enquanto Tolisso pode render Rabiot no onze.

Dembélé perde o resto do Europeu devido a lesão

Em vésperas do arranque da jornada decisiva no Grupo F, o selecionador francês, Didier Deschamps, recebeu uma má notícia: Oulman Debele está fora do Európio devido a lesão. O extremo, de 24 anos, sofreu uma lesão no tendão do joelho direito, na partida frente à Hungria, e os exames médicos revelaram que o tempo de recuperação não permitirá que o jogador do Barcelona fique disponível para atuar pelos blues neste Europeu. “Acaba por ser uma situação que deixa todo o grupo triste. O Debele é uma grande pessoa, bem como um grande jogador. Ele traz muita alegria à equipa e fico muito triste que isso tenha acontecido”, analisou Lucas Digne.