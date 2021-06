Jérôme Rothen arrasa Mbappé: «Tem um ego desmesurado e é um problema desde o início do Euro»

Jérôme Rothen, antigo jogador do PSG, não poupou Kylian Mbappé nos comentários que faz na rádio RMC, criticando a atitude do avançado francês no Europeu.





"É líder em campo e isso não me preocupa, mas que ele faça isso para além do campo isso já me chateia. Penso que o Dider Deschamps já não consegue lidar com ele e é problemático. É impressionante que o deixe fazer tantas coisas, disperar-se. O seu ego é desmesurado, tem sido um problema desde o início do Euro", atirou o antigo jogador.E prosseguiu: "Esperamos muito mais do Mbappé. Toda a gente pensa que é um dos melhores jogadores da Europa, mas se o colocas num nível elevado não te podes contentar com um passe para o Benzema e um duelo fisicamente ganho, que dá o empate de Griezmann com a Hungria."Rothen mostra-se também preocupado com outro aspeto do jogo de Mbappé: "Ele estará consciente que não tem a classe de outros em bolas paradas? Se calhar marca nos treinos, mas eu vejo todos os jogos do Mbappé. Alguém se lembra de um magnífico livre que tenha marcado? A 25 metros? Lembro-me dos de Griezmann, Pogba... Então, o que está ele ali a fazer?"