Lloris e o golo de Éder na final do Euro'2016: «Foi complicado para todos os franceses...»

A França entra esta quarta-feira em ação para a última jornada da fase de grupos no Euro'2020, defrontando pelas 20 horas, em Budapeste, a armada portuguesa de Cristiano Ronaldo e companhia, numa partida do Grupo F.





Na antevisão à partida, Hugo Lloris, guarda-redes titular da formação francesa, assumiu que Portugal vai ser um adversário difícil e que apesar de já estarem qualificados para a próxima fase da prova, que vão à luta. Além disso o francês comentou ainda o golo de Éder na final do Euro'2016, que deu a vitória portuguesa no Stade de France."Queremos ganhar o jogo. Para Portugal o resultado é mais importante, mas queremos continuar com esta dinâmica positiva e ganhar confiança porque é bom chegar aos 'oitavos' bem. Eles também tiveram dificuldades contra a Hungria, e isso também nos ajuda", atirou o gurada-redes de 34 anos."Não é uma má memória, foi uma final. Foi complicado para todos os franceses mas faz parte do passado. Não podemos esquecer que fomos capazes de construir com essa derrota, a conquista do Campeonato do Mundo. O contexto de amanhã é diferente", comentou o internacional francês."Portugal tem de procurar a qualificação, portanto temos um grande desafio contra o atual campeão e queremos continuar no caminho certo", concluiu o jogador do Tottenham.