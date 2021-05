Depois de ter estado no jogo decisivo da Liga Europa ao serviço do Manchester United, Paul Pogba integrou ontem a comitiva francesa e chegou ‘esfomeado’.





“Depois de perderes uma final ficas com uma determinação ainda maior, com fome de títulos. Venho para ajudar a minha equipa a ganhar”, começou por dizer, deixando bem clara a ambição dos gauleses: “Somos os campeões do Mundo e queremos ser os campeões da Europa. Esse é o nosso único objetivo.”

Karim Benzema fala hoje à comunicação social sobre o regresso aos bleus.