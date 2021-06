Seis franceses confundiram Budapeste com Bucareste e... acabaram sem ver jogo do Euro'2020

Um grupo de seis adeptos franceses protagonizou um momento insólito no sábado passado, quando por engano acabou na cidade romena de Bucareste... quando devia estar em Budapeste, na vizinha Hungria, para assistir ao encontro da sua seleção diante da anfitriã húngara. A situação aconteceu precisamente no dia do jogo, pelo que, por estarem a quase 900 quilómetros de distância os gauleses não tiveram outro remédio do que ver o encontro em solo romeno.





A história, já com alguns dias, foi apenas esta quarta-feira partilhada pelo jornal 'Jurnalul National' e conta com alguns pormenores deliciosos, bem para lá do erro inicial (já de si insólito) de trocar a capital húngara pela romena. Como por exemplo o facto de os franceses terem estado durante largas horas em Bucareste, terem passado a tempo a beber na cidade ao lado de fãs ucranianos, que tinham encontrado no aeroporto, sem nunca perceberem que não estavam no sítio certo, ou o facto de não terem notado na língua ou nas bandeiras romenas.Nada disso os chamou à atenção e apenas o alerta dado por um jornalista os fez perceber que não estavam onde queriam e que aqueles adeptos que estavam consigo (a cantar pela Ucrânia e que iam assistir ao duelo com a Áustria, dois dias depois) não eram os adversário desta partida. "Pensávamos que eram adeptos húngaros que iam para o jogo e seguimos atrás deles, pensando que eram de cá e que sabiam o caminho para o estádio", confessou um desses adeptos ao jornal romeno.Descoberto o erro, era hora de tentar remediar a situação. Não havia forma de chegar a Budapeste a tempo, pelo que a solução foi encontrar um alojamento de última hora e encontrar um local para acompanhar a partida, que para mal dos pecados franceses acabou num dececionamente empate a um golo.E será por lá, em solo romeno, que hoje seguirão o jogo com Portugal, onde esperam que uma vitória faça a seleção gaulesa defrontar a Suíça nos 'oitavos'... precisamente em Bucareste. Provavelmente, se tal acontecer, irão prolongar a sua estadia no país, desta feita com a certeza de que estão no sítio certo.Mas até lá, como bem disse um dos adeptos, uma coisa é certa. "Aprendemos mais alguma coisa sobre a Europa".