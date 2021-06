Willy Sagnol diz que há "arrogância" na seleção francesa: «Portugal vai tirar conclusões»

Willy Sagnol, antigo internacional francês, criticou a atitude da seleção gaulesa no jogo de ontem com a Hungria, que terminou com um empate (1-1).





"Desde o princípio houve uma mentalidade muito clara, temos sido muito arrogantes. Não nos esforçámos o necessário, sobretudo quando não tínhamos a bola. É uma análise válida para a defesa, mas também para o ataque. Confiámos em demasia. Talvez os jogadores tenham dado demasiados ouvidos ao que a imprensa escreveu depois da vitória sobre a Alemanha", disse o antigo jogador, ao jornal 'L'Équipe'."A arrogância é quando pensas que o talento vai fazer a diferença, mas o futebol moderno não é apenas isso. Faltou-nos intensidade e não creio que o problema fosse o calor. Nem tão pouco um problema físico, pelo que vi contra a Alemanha", prosseguiu o antigo defesa, de 44 anos.Sagnol explica que as seleções teoricamente inferiores são um problema. "Tenho a sensação, de há uns anos a esta parte, que a França gosta de jogar contra grandes seleções. Quando jogamos contra grandes rivais já uma batalha tática onde nos saímos bem. Não soubemos resolver o problema da agressividade contra a Hungria e temos de aprender a resolver essas questões."E garante que Portugal - o próximo adversário da França no Europeu - vai tirar conclusões. "No primeiro quarto de hora dava a impressão que havia sempre um jogador francês no chão. Essa atitude deu energia à Hungria, sentiram-se mais à vontade no combate. O golo deles foi de uma falta de concentração. A agressividade dos húngaros no início do jogo vai permitir a Portugal tirar algumas conclusões."