Hungria e o jogo com Portugal: repetir receita de 2016 com menos aflição

Impulsionada por uma Arena Puskás completamente lotada, a seleção húngara recebe amanhã Portugal, na 1ª jornada do Grupo F do Euro’2020, mas o duelo entre ambas as equipas no último Europeu ainda está bem fresco na memória dos magiares. Essa partida acabou por resultar num empate (3-3) que permitiu a passagem das duas seleções à fase a eliminar e Ádám Nagy espera um duelo igualmente equilibrado, só que menos aflição.

“Há cinco anos, fizemos um dos jogos mais divertidos do Campeonato da Europa frente a Portugal. Será novamente um duelo interessante. Mas desta vez espero um encontro diferente. Acho que vão acontecer menos golos e as defesas serão mais estáveis. Um ou dois golos podem vir a decidir o duelo de terça-feira. Podem surgir através de um erro ou alguma desconcentração”, perspetivou o médio que, se em 2016 ficou no banco na partida realizada em Lyon, desta feita é apontado à titularidade na seleção magiar.

Na verdade, Nagy acredita que a formação orientada por Marco Rossi pode realizar um Europeu à imagem do que sucedeu em 2016, quando chegou aos oitavos-de-final, e destaca a qualidade da equipa. “Portugal continua a ter jogadores de grande qualidade, mas tenho a impressão que a Hungria está mais forte do que em 2016. O facto de jogarmos perante os nossos adeptos acarreta alguma pressão. Sentimos isso, mas é natural. Vamos fazer o nosso melhor, para que comecemos bem o torneio e assim darmos uma alegria aos nossos adeptos”, garantiu o médio, em conferência de imprensa.

Varga nervoso antes da estreia

Kevin Varga será um dos vários jogadores da Hungria que irá fazer a sua estreia numa grande competição e o ala, de 25 anos, abordou o nervosismo que tem sentido antes do arranque do Europeu. “A estreia numa grande prova é uma grande oportunidade. Há nervosismo, mas o selecionador Marco Rossi tem ajudado muito os jovens e dá conselhos a cada um. O nosso capitão Ádam Szalai também e estamos motivados”, frisou.