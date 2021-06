Hungria gere craques com pinças

A Hungria continua a preparação para o Europeu e o selecionador Marco Rossi tem tido o cuidado de fazer uma gestão rigorosa do seu plantel. Na vitória (1-0) frente ao Chipre, o técnico, de 56 anos, preferiu dar menos minutos às principais figuras da equipa como Szalai, Sallai e Nagy, tendo garantido que irá resguardá-los até ao início da prova contra Portugal. “Não quero arriscar em relação ao Adám Szalai e ao Sallai, que estão com pequenos problemas físicos. A situação é similar no que diz respeito a Nagy e Willi Orbán. Não vou arriscar”, assumiu Rossi.